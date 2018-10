Imbrattano il Mc Donald di piazza stesicoro, presi quattro ragazzi

Alle 3 di notte, quattro giovani studenti stavano imbrattando il muro del Mc Donald’s di piazza Stesicoro con la scritta "Basta alternanza", riferita ai progetti di alternanza scuola lavoro in atto nel fast food etneo. Il giovane autore della scritta, insieme ad altri tre minori che stazionavano nei pressi, alla vista degli operatori di polizia si è allontanato repentinamente in direzione di via Carlo Felice Gambino, lasciando cadere la bomboletta spray di colore rosso utilizzata poco prima per imbrattare il muro. Sono quindi stati bloccati tre ragazzi, già pregiudicati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, evasione e procurata inosservanza di pena, insieme ad un quarto minorenne. L'imbrattatore è stato denunciato per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui mentre i tre soggetti minori sono stati affidati ai rispettivi genitori.