Scritte sui monumenti, il sindaco annuncia che chiederà risarcimento danni all'autore

Il sindaco Salvo Pogliese ha espresso il più vivo compiacimento e apprezzamento al questore per l’azione della Digos che ha prontamente individuato l’autore, due notti addietro, delle scritte sui muri di via Etnea e di numerosi monumenti cittadini. Proprio ieri la Multiservizi, con due squadre di operatori, ha completato il lavoro di cancellazione delle scritte imbrattanti, dopo essere entrata prontamente in azione su disposizione del primo cittadino, per rimuovere con immediatezza le deturpazioni causati dai gravi atti di vandalismo .

Il sindaco Salvo Pogliese, ha inoltre reso noto che il Comune si costituirà parte civile nell'eventuale processo e chiederà il risarcimento dei danni causati alla collettività per il costo del lavoro prestato dagli operatori della partecipata comunale.