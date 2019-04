Scuola di moda, al Comune sfilano gli abiti storici

Se l’intento era quello di stupire il pubblico, gli studenti della sezione Moda dell'Istituto Superiore Marconi Mangano di Catania ci sono riusciti perfettamente.

Lo hanno fatto con un defilé di Costumi d’epoca che si è svolto nella Sala Bellini di Palazzo degli Elefanti alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, del dirigente scolastico Egidio Pagano, degli insegnanti e di una gremitissima sala. Sulle note di dolci musiche medievali gli studenti hanno indossato le loro creazioni per presentare una carrellata storica di abiti che spaziavano dall’antica Roma ( 2° secolo d.C.) fino agli stili Modernisti e Liberty.

La collezione è stata realizzata nell’arco di diversi anni scolastici dopo un’attenta verifica storiografica anche sugli accessori del tempo. Gli studenti sono stati supportati in questa ricerca, e la conseguente realizzazione, dalla professoressa Isabella Fichera e dai docenti e dai tecnici della scuola. Gli abiti e l’intera collezione sono visibili comunque per tutte le scuole che faranno richiesta telefonica nella sede dell'Istituto Lucia Mangano di via Besana a Catania.