Scuola di Santa Maria La Stella: iniziati i lavori in danno per il ripristino

Hanno preso il via oggi i lavori per il ripristino dei locali della scuola media della frazione di Santa Maria La Stella, in via Messina, lavori che verranno eseguiti in danno alla ‘Fiorello Costruzioni s.r.l.’ (come stabilito in seguito alla causa intentata e vinta dal Comune di Aci Sant’Antonio), la ditta che si impegnò per la consegna di quella che nel 2017 era un’importante nuova scuola del territorio. In seguito all’inaugurazione della stessa erano arrivate diverse segnalazioni e denunce da parte dei genitori degli alunni per infiltrazioni di acqua e creazione di muffa, per via della cattiva posa della guaina (poi rottasi) e il cattivo montaggio di infissi interni ed esterni, e per i fenomeni infiltrati dei bocchettoni di scarico e dei raccordi. La somma in relazione ai danni è stata quantificata in 74.112,00 euro, e il costo finale dei lavori, su base delle relazioni redatte, si aggirerà intorno alle novantamila euro. “Come promesso – ha dichiarato il Sindaco di Aci Sant’Antonio, Santo Caruso – abbiamo fatto ciò che andava fatto: non era affatto tollerabile avere un plesso nuovo ridotto in quello stato. Adesso verrà rimesso tutto a posto nel più breve tempo possibile, e al di là del tempo impiegato per dirimere questa fastidiosa controversia il nostro Comune non avrà speso nulla per il ripristino”.