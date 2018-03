Quaranta alunni della Cavour intossicati durante gita scolastica

Una quarantina di ragazzi della scuola media "Cavour" di Catania sarebbero rimasti intossicati durante una gita scolastica di fine anno a Roma. I sintomi accusati da quasi la metà dei 90 partecipanti al viaggio di istruzione - diarrea, vomito e nausea accusati il primo giorno di viaggio - lascerebbero propendere per una intossicazione alimentare. I ragazzi sono stati assistiti dalle insegnati per tutta la durata della gita, che è proseguita come previsto. La direzione della scuola ha convocato i genitori avviando una istruttoria sul caso.