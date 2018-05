Scuola Narciso, bambini costretti a fare slalom tra rifiuti e sporcizia

Immondizia e sporcizia davanti all'ingresso della scuola Narciso di Catania. Piatti sporchi - come documentato dalla foto inviata proprio questa mattina da un genitore - e cattivi odori. Bambini costretti a fare slalom tra rifiuti di ogni tipo e parcheggio selvaggio, sacchetti di plastica, bottiglie vuote e materiali di scarto. E non è la prima volta che accade. Situazione sempre più allarmante. Una discarica a cielo aperto in via Narciso da sempre segnalata dai consiglieri di quartiere e mai risolta. Tempo fa, infatti, è stato chiesto un sistema di videosorveglianza come deterrente contro maleducati e incivili. Ma nulla ancora è stato fatto.