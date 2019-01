Scuole al freddo, monta la protesta dei genitori: "I nostri figli rischiano di ammalarsi"

"I nostri figli stanno in classe con il giubbotto e la sciarpa. Una condizione inaccettabile, saremo costretti a non mandarli a scuola se non si provvede immediatamente". Le segnalazioni dei genitori provengono da diversi istituti del territorio Comunale e raccontano il disagio sofferto da alunni e insegnanti costretti a fare lezione al freddo e al gelo.

"Una situazione che si ripresenta sempre - afferma la mamma di un alunno dell'Istituto Italo Calvino di Barriera - siamo così da novembre, accendono i riscaldamenti un'ora al giorno, a basso regime. Le maestre si portano le stufette da casa. Dopo le nostre proteste, stamattina è venuto il consigliere comunale Maurizio Mirenda al quale abbiamo fatto presente anche tutti gli altri problemi che ci sono in questa scuola".

Si uniscono al coro di protesta anche i genitori dell'Istituto Alberghiero Karol Wojtyla che lamentano anche loro la totale mancanza di riscaldamento nel nuovo plesso a Canalicchio: "Non li mandiamo a scuola da una settimana - precisa un genitore - con le classi in quelle condizioni rischiano di ammalarsi".

Anche le scuole superiori soffrono il disagio della mancanza di riscaldamento, gli studenti si mobilitano anche al De Felice