Allerta meteo arancione, scuole chiuse venerdi 12 ottobre

Come misura di prevenzione dell’allerta meteo “arancione” prevista per domani 12 ottobre, d’intesa con la Prefettura, con l’assessore alla protezione civile Alessandro Porto e con quello alla pubblica istruzione Barbara Mirabella, il sindaco Pogliese ha disposto la chiusura delle scuole a Catania.

"L’ordinanza, al momento in fase di preparazione, verrà pubblicata sul sito web istituzionale, sui canali social del comune e gli organi di stampa. Ne do anticipazione per permettere al personale docente, scolastico, agli studenti e ai loro familiari, di potersi adeguatamente organizzare", si legge sulla pagina facebook del Sindaco.