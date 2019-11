Scuole chiuse ad Aci Castello per allerta meteo

Il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani 11 novembre e invita tutta la cittadinanza a: limitare gli spostamenti, in particolare con veicoli privati, a quelli strettamente necessari; rispettare le norme comportamentali di autoprotezione da adottare dai cittadini residenti e fluttuanti in caso di comunicati meteo avversi nonché durante i fenomeni piovosi.

In particolare il primo cittadino invita a prestare la massima attenzione nelle zone indicate più a rischio: via Empedocle, via Vigo, via Litteri anello interno, via Parafera e rotonda via Napoli, via Vittorio Emenuele Orlando, la scogliera tratto compreso tra Punta Aguzza e via Mollica, lungomare Cristoforo Colombo e traverse adiacenti, nonché nelle zone attraversate da torrenti.

Sono, infatti, previste forti mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni diffuse e persistenti a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.