Scuole comunali dell'infanzia, avviso pubblico per insegnanti

Un avviso pubblico per la formazione della graduatoria degli insegnanti a tempo determinato è pubblicato nel sito istituzionale del Comune nella sezione relativa alla direzione Pubblica Istruzione. La graduatoria riguarda le supplenze nella scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria valide per il triennio scolastico dal 2019 al 2022. La domande, redatte su un apposito modello scaricabile dal sito, devono essere presentate entro il 15 luglio prossimo nell’ufficio Protocollo della direzione Pubblica Istruzione di via Leucatia 70 o se inviata con pec all’ indirizzo comune.catania@pec.it evidenziando nell’oggetto l’ufficio a cui è diretta.