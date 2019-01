Sea Watch, i manifestanti: "Arrivata a Catania per manovra politica" | VIDEO

La nave Sea Watch 3 arriva a Catania dopo essere rimasta bloccata per giorni a largo di Siracusa. L'arrivo nel porto etneo sarebbe "una scelta politica", secondo alcuni manifestanti no borders della Rete Antirazzista: " Salvini vuole il sequestro, non si spiega altrimenti questa decisione, visto che a Siracusa era a pochi metri dalla costa"