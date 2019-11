Sede della quartà municipalità "a pezzi", richiesti interventi urgenti

"La riqualificazione e la manutenzione straordinaria dell’intero plesso che compone la sede della IV municipalità di via Galermo a Catania non può essere più ritardata".

Con queste parole i consiglieri Giuseppe Zingale e Rosario Cavallaro hanno sottoposto, in settimana al Comune, una richiesta di interventi urgenti. In seguito ad una denuncia presentata dal consigliere Cavallaro, al commissariato di Nesima lo scorso ottobre, c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno preso visione della gravità della situazione eliminando ampie parti di intonaci e calcinacci dalle pareti e mettendo in sicurezza i punti più pericolosi della circoscrizione.

In particolare i pompieri hanno transennato una parte del corridoio principale e creato un percorso obbligatorio che permette ai cittadini di raggiungere comunque gli uffici circoscrizionali.

"Fino ad oggi però non c’è stato nessun intervento importante da parte dell’amministrazione comunale - dicono i consiglieri - per riqualificare un plesso molto vecchio e che risente di decenni di assoluto abbandono. E’ bene ribadire - evidenzia Zingale - che non si chiede la chiusura della sede circoscrizionale di via Galermo visto che si andrebbero a danneggiare le migliaia di persone che ogni giorno usufruiscono degli innumerevoli servizi messi a disposizione. Al contrario serve un’ opera di manutenzione straordinaria e di valorizzazione di tanti spazi rimasti inutilizzati per anni nell’impianto di Trappeto Nord".