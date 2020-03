Università, le prime lauree a distanza dall’inizio dell’emergenza

Prima laureata Viviana Barone, trentenne studentessa di Avola Più di 1400 insegnamenti attivati online, oltre 25mila studenti collegati da casa. Sono i primi dati della didattica a distanza avviata il 9 marzo scorso dall'Università di Catania. Questa mattina, intanto, sette studenti del corso magistrale in Ingegneria informatica del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica – Viviana Barone, Fabrizio Fallico, Fabrizio Formosa, Marco Vigo, Carlo Francesco Pellegrino, Luca Torrisi e Luigi Trovato – sono stati i protagonisti della prima seduta di laurea telematica programmata dall’Ateneo che si è svolta sulla piattaforma MS Teams, che l’Università di Catania utilizza in convenzione con Microsoft. Dall’altra parte del monitor la commissione composta dai docenti Daniela Giordano (presidente), Giuseppe Ascia, Antonella Di Stefano, Michele Malgeri e Giuseppe Mangioni.

"La postazione è stata allestita nel salotto della mia casa di Avola – racconta Viviana, che ha illustrato un elaborato dal titolo “Realizzazione di un'applicazione mobile cross-platform mediante framework ionic per la segnalazione e il monitoraggio degli incendi” -, accanto a me avevo i miei genitori e la tesi a portata di mano. È stato molto emozionante sapere di essere la prima in assoluto, anche se ovviamente avrei preferito la tradizionale seduta di laurea per poter stringere la mano ai professori che hanno seguito tutto il mio cammino, sia nella laurea triennale che alla magistrale, ma soprattutto per poter stringere la mano alla mia relatrice che ha sempre creduto in me ed è stata la mia guida. Purtroppo, in un momento simile tutto ciò che prima era naturale adesso non lo è più: quindi anche la seduta di laurea "online" è stata apprezzata e intensa». Emozione condivisa dagli stessi docenti e da coloro che hanno assistito via streaming alla seduta, come conferma la prof.ssa Giordano, presidente del corso di laurea e della commissione: «Ho saputo dai nostri ragazzi – conferma - che sono stati seguiti anche da amici e parenti che si trovano in Belgio e nel Sud-America, dato che abbiamo voluto rendere pubblico questo momento. Ringrazio i componenti della commissione di laurea, i laureati e soprattutto i tecnici che hanno allestito il tutto in tempi brevissimi consentendo la diretta e rendendo unica questa giornata molto importante per i nostri ragazzi". La prossima settimana si proseguirà con i 54 laureandi in Economia del dipartimento di Economia e Impresa e con l’avvio del calendario degli esami di profitto per le singole materie.