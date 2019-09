Gravina, il consiglio approva la mozione sui seggiolini anti-abbandono

Con una mozione di indirizzo politico, proposta dal movimento GravinAttiva, sottoscritta da tutti i consiglieri comunali e approvata all'unanimità dal civico consesso, il consiglio comunale chiede che il Governo nazionale approvi al più presto i decreti attuativi della legge che prevede l'obbligo dei seggiolini anti-abbandono sulle auto, la n.117 del 2018, approvata lo scorso settembre ma rimasta ancora inattuata.

"La nostra amministrazione si farà portavoce di questa istanza a tutti i livelli – ha commentato il sindaco Massimiliano Giammusso- inoltreremo l'atto di indirizzo anche agli altri Comuni invitandoli ad adottarlo in maniera che arrivi una voce solidale e determinata al Governo". I primi firmatari della mozione sono la consigliera Cettina Cianciolo e il presidente del Consiglio comunale Claudio Nicolosi, hanno sottoscritto il documento i consiglieri: Teresa Campanile, Salvo D'Urso, Francesco Ferlito, Paolo Kory, Francesco Marcantonio, Filippo Riela, Enzo Santoro, Angela Zanghì, Santi Porto, Alfio Nicosia, Francesco Nicotra, Rosario Ponzo, Stefano Longhitano e Tommaso Maltese.

"Il decreto attuativo della legge “Meloni” sarebbe dovuto entrare in vigore il 1° luglio 2019 – hanno specificato i primi firmatari della mozione - ma non ha superato l'esame della Commissione europea che doveva valutare la conformità delle norme nazionali con quelle comunitarie, la bocciatura ha riguardato tecnicamente il tipo di allarme da utilizzare per segnalare la presenza del bambino. È assurdo – hanno continuato – che in un contesto di mercato dove le auto sono sempre più accessoriate non si sia ancora provveduto a trovare soluzioni che possano evitare tragedie come quella accaduta recentemente. Solamente in Italia negli ultimi venti anni hanno perso la vita 9 bambini con questa tragica modalità. Chiediamo dunque che vengano approvati celermente i decreti attuativi della legge 117 del 2018 prevedendo al contempo tutte le agevolazioni per le famiglie che se ne dovranno dotare".