"Sembra un film" è il nuovo singolo di Seba

Da Venerdì 18 Gennaio nelle radio italiane torna SEBA, che dopo il grandissimo successo di DOMENICA D'ESTATE (ormai diventato un evergreen ancora oggi suonato in radio) e dopo le fortunate produzioni degli album di Mario Venuti e Alessio Caraturo, si rimette in gioco alla grande in prima persona con questo nuovissimo brano. SEBA senza dubbio uno dei Cantautori e Produttori (oltre che grande Autore) più prolifici e attuali della Discografia Italiana. "SEMBRA UN FILM" è il suo nuovo singolo che anticipa un album tutto da ascoltare, dove i testi hanno un significato ben preciso e le melodie ci riportano sicuramente alla "Buona Musica". Il brano è supportato da un video, un vero e proprio set cinematografico, ecco come si sente la protagonista del videoclip di Seba che, nonostante sia circondata da attenzioni e sia bella e giovane, è preda della malinconia e intrappolata in un copione che non l'abbandona. SEBA, nella parte del regista e voce narrante, racconta questa realtà comune a molte persone..."quando la vita sembra un film di mezzanotte !" Radio e stampa: New Music International - www.newmusic.it / Germanelli.com