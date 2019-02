“Senegal al Quadrato” grande successo per la mostra da UC English

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La mostra fotografica “Senegal al Quadrato”, organizzata dalla scuola UC English e ospitata all’interno dei sui prestigiosi locali sita nel cuore di Catania, è stata realizzata dal fotografo Francesco Piazza. “Per raggiungere qualcosa di grande bisogna partire dai piccoli gesti”, è questo il messaggio che l’artista di origine Ennese, ha lanciato sabato 23 Febbraio durante la presentazione della sua mostra fotografica che si è conclusa con una grande affluenza di pubblico, oltre 150 le presenze.

.Il lavoro del fotografo raccoglie un reportage sui luoghi e i comportamenti, le abitudini della popolazione ritraendone le loro personalità, una retrospettiva inedita che ha stimolato alcune fra le idee più rilevanti dell’artista, il quale in collaborazione con all’associazione “I bambini di Ornella” da anni s’impegna per sostenere le spese e le cure mediche essenziali, sia recandosi in prima persona sul posto, che attraverso il progetto Senegal al Quadrato raccogliendo fondi in occasioni di mostre come quella appena presentata nella città Etnea. Un percorso inedito che permette di entrare nello studio di un artista, di osservare il luogo in cui non solo le idee nascono, ma dove trovano anche i giusti strumenti per diventare tangibili, l’eco del successo ha superato i confini siciliani e sono già arrivate richieste per ospitare la mostra in città come Caserta, Napoli e Como. Grande soddisfazione anche per l’innovativa scuola d’inglese UC English, che con il suo metodo Natural Language crea centri di Community e aggregazione per tutte l’età, un vero e proprio contenitore culturale artistico e formativo, che sino al 30 di Marzo lascerà visibile la mostra nella loro sede di viale XX Settembre a Catania per gli orari e ulteriori informazioni consulta il sito www.ucenglish.it