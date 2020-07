Sidra, giovedì 16 luglio sospesa erogazione idrica in un'ampia area di Catania

A causa di lavori improrogabili su una condotta adduttrice, giorno 16 luglio 2020 sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 06:00 alle ore 15:00 in una vasta area della città. A comunicarlo è la Sidra. I disagi interesseranno l’area centrale della città, la parte alta del quartiere di Picanello e l’area della stazione centrale ma potrebbero estendersi alle zone circostanti. La mappa delle aree in cui si verificheranno i disagi, orientativamente indicate di seguito, è riportata sul sito www.sidraspa.it.·

Area cittadina delimitata, nell’ordine, dalle vie: Doria, Fleming, Milo, Ala, Ficarazzi, Cifali, Lago di Nicito, Rocca Romana, Orto San Clemente, Reclusorio del Lume, Santa Maddalena, San Giuliano, Crociferi, Auteri, Grimaldi, VI Aprile, Dusmet, Cristoforo Colombo, Africa, Asiago, Giacomo Leopardi, D’Annunzio, Monserrato, S. Pietro, Passo di Aci, Caronda ·

Area cittadina delimitata nell’ordine, dalle vie: Vincenzo Giuffrida, Nuovalucello, G. la Rocca, Ulisse, Marotta, Macaluso, Cagnoni, Maria Gianni, Tartini, Licciardi, Wrzì, Spoto, Cagni, Sassari; ·

Zona Tivoli (Vie Magna Grecia, Diodoro Siculo, del Parco) e Villaggio Cucinotta; ·

Area individuata dalle seguenti principali vie e traverse limitrofe: Sgroppillo, Olimpiadi, Mannino Cefaly, De Couberten, Ruggero Albanese, Angelo Vasta, Lainò ·

Area Portuale La normalizzazione dei parametri di esercizio è prevista per la tarda serata.