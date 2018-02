Emergenza abitativa, le ipotesi per risolvere il problema: alloggi sfitti e buoni casa

"Sono molto soddisfatto per l'esito del primo incontro con i rappresentanti dei proprietari di case". Lo ha detto l'assessore al Welfare Fortunato Parisi al termine della riunione, svoltasi in assessorato, del Tavolo tecnico istituito dal comune di Catania sull'emergenza abitativa e al quale erano presenti i rappresentanti dei proprietari Aspi, Confedilizia e Uppi, i sindacati degli inquilini, il dirigente dello Iacp Patrizia Giambarveri, il direttore dell'Assessorato, Francesco Gullotta, il funzionario dell'Ufficio Casa Antonio Iannizzotto e quella del disagio economico abitativo Carmenella Campione.

"Abbiamo cominciato - ha detto Parisi - a discutere dell'ipotesi suggerita dal sindaco Bianco di far leva sul buono casa da 250 euro e agire sui numerosissimi alloggi sfitti di Catania. È un tema che deve vedere impegnata tutta la città, sia le istituzioni che il settore privato".

I nodi da sciogliere riguardano la durata dei contratti e la possibilità di studiare delle clausole di salvaguardia che mettano al riparo da eventuali danni agli appartamenti.

"Abbiamo già fatto - ha aggiunto l'Assessore - delle ipotesi per superare questi problemi e si stanno studiando alcuni meccanismi virtuosi, per esempio con agevolazioni da discutere con i tecnici e, ovviamente, in Giunta". Intanto è stato stabilito che la prossima riunione del tavolo sull'emergenza abitativa si svolgerà in Prefettura per discutere degli alloggi popolari occupati abusivamente.