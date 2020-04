Sequestrata autocarrozzeria a San Cristoforo: denunciato il titolare

La polizia municipale nel corso di un'attività di controllo nel quartiere di San Crisotoforo ha individuato, in via Salvatore Di Giacomo, un'autocarrozzeria abusiva che nonostate il divieto disposto dalle norme sull'emergenza covid-19, era aperta. All'interno i vigili urbani hanno trovato il titolare M.P., il quale stava ultimando il lavoro di lucidatura di un autoveicolo. L'uomo è stato denunciato e il locale sottoposto a sequestro. Dall'ispezione all'interno dell' autocarrozzeria gli operatori della municipale hanno accertato che l'area di lavoro, che si svolgeva in un locale di 25 metri quadri, era priva di Scia e mancava dell’ autorizzazione all'emissione di fumi nell’ atmosfera. Sono scattate pertanto le sanzioni per il titolare per l'importo di 5.176 euro. Inoltre sono state poste sotto sequestro tutte le attrezzature di riparazione meccanica e di verniciatura e M.P. è stato deferito all'autorità giudiziaria.

