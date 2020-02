Sequestrata cava "Eurocem": denunciato il titolare per estrazione abusiva

Proseguono le attività dei Carabinieri del Noe di Catania di contrasto al fenomento di escavazione abusiva di materiale lavico in provincia di Catania. Controlli svolti in quest'ambito sin dal 2017 dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, e che hanno portato al sequestro di ben 9 cave abusive per un’estensione complessiva di circa 180.000 etri quadrati, 41 mezzi pesanti e 5 impianti di frantumazione utilizzati al loro interno per compiere l’attività illecita, per un valore complessivo di 2 milioni e mezzo di Euro.

Nei giorni scorsi, i militari del NOE di Catania, con il supporto del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania e dell’Arma Territoriale di Acireale, hanno sequestrato un’altra area di circa 3mila metri quadri di proprietà della Società “EUROCEM” di Acireale, dalla quale, nel corso del tempo, sono stati asportati abusivamente ingenti quantitativi – circa 30mila metri cubi - di materiale basalto lavico, utilizzato quale componente sabbiosa nella produzione di calcestruzzi. I controlli dei militari del NOE hanno, inoltre, consentito di riscontrare che l’area di cava era stata utilizzata quale discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non – segnatamente materiali inerti, fanghi, fusti in lamiera, contenitori di olii e liquidi per la manutenzione degli automezzi - provenienti dalle quotidiane attività dell’azienda, nonché quale sito di stoccaggio dei fanghi derivanti dal lavaggio delle betoniere. Il titolare dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di “conduzione di cava abusiva” e di “gestione di discarica abusiva”.