Controlli in un negozio cinese, sequestrate scarpe false

I carabinieri hanno ispezionato un ingrosso di calzature ed accessori di via Giordano Bruno dove sono stati rinvenuti diversi colli contenenti 120 paia di sneakers di un noto marchio statunitense, simili alle originali per foggia e manifattura, ma risultate contraffatte. La merce, del valore commerciale di 3.600 euro (ogni paio di scarpe era posto in vendita a 30 euro, rispetto ai 130 euro necessari per l’acquisto dell’originale), è stata sequestrata, mentre la titolare dell’attività commerciale, una donna cinese di 35 anni, è stata denunciata per “introduzione e commercio nello Stato di prodotti falsi”.