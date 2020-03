Sequestrata una discarica abusiva: denunciato titolare di una ditta di costruzioni

I carabinieri di Riposto hanno denunciato l’amministratore di una ditta di costruzioni, un 48enne di Giarre, poiché ritenuto responsabile della violazione della normativa ambientale in materia di deposito di rifiuti. I militari, coadiuvati dai tecnici dell’A.R.P.A. di Catania, hanno avuto accesso nel fondo adibito a deposito dalla ditta di costruzioni, ubicato in contrada Rovettazzo a Riposto, riscontrando che la stessa, senza alcuna autorizzazione, era stata trasformata in discarica di materiale edile di risulta. L’area è stata sottoposta a sequestro preventivo finché il proprietario non la bonifichi così come prescritto dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.