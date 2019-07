Sequestrati 13 chili di cocaina nascosti in due auto: arrestato corriere

I militari del comando provinciale di Catania, a seguito di mirata attività di intelligence economico-finanziaria, hanno sequestrato presso due aree di parcheggio, una nei pressi dell’aeroporto etneo di Fontanarossa e l’altra ad Augusta in provincia di siracusa, oltre 13 chilogrammi di cocaina abilmente occultati all’interno di 2 autovetture. le fiamme gialle hanno arrestato M.P. (del 1979) originario di Caltanissetta. In particolare, i finanzieri del Gico di Catania, dopo aver effettuato un lungo periodo di osservazione presso un’area di parcheggio privata situata nelle adiacenze dell’aeroporto Bellini di Catania, hanno sottoposto a controllo una persona, poi identificata in M.P., che aveva prelevato dal bagagliaio di un’autovettura un involucro scuro che poi è risultato contenere cocaina, del peso di 1 chilogrammo. La meticolosa perquisizione dell’autovettura Chrysler, effettuata dai finanzieri presso la sede del nucleo della polizia di frontiera, ha consentito di rinvenire ulteriori due “panetti”, per complessivi 2 chilogrammi, occultati in una paratia del bagagliaio della vettura.

Dalle banche dati della Guardia di Finanza, inoltre, è stato appurato che il corriere era amministratore di una concessionaria di auto con sede a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Pertanto, i finanzieri etnei, dopo aver eseguito ulteriori approfondimenti documentali presso il gestore del parcheggio privato, sono riusciti a risalire all’autocarro, del tipo bisarca, che aveva trasportato a Catania, per conto di M.P., la Chrysler, individuando una seconda autovettura che, sempre per conto dell’arrestato, era stata consegnata ad un parcheggio privato di Augusta. I militari hanno dunque proceduto all’immediato rintraccio del veicolo all’interno del quale venivano rinvenuti ulteriori 9 “panetti” (contenenti circa 10 chilogrammi di cocaina) occultati all’interno di parti dell’abitacolo e del bagagliaio (sedili, portiere e vano ruota di scorta). All’esito dell’attività, M.P. è stato tratto in arresto per il reato di illecita detenzione di stupefacenti e, informata la Procura della Repubblica di Catania, è stato condotto presso il carcere cittadino di Piazza Lanza.