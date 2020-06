Sequestrato un autolavaggio abusivo: tre persone denunciate

I carabinieri della stazione di San Gregorio e del nucleo operativo ecologico di Catania hanno effettuato un’ispezione in un autolavaggio in viale Europa. Diverse le violazioni riscontrate dai militari. Il titolare, un catanese di 29 anni, aveva avviato l'attività in assenza di autorizzazioni, smaltiva illecitamente i rifiuti anche speciali e al momento del controllo erano presenti due operai di origine extracomunitaria privi di contratto lavorativo per i quali, tra l’altro, la Prefettura di Catania ha disposto l’espulsione perché irregolari nel nostro territorio nazionale.

E' emerso, a seguito dei controlli incrociati con il Comune, che l’immobile, era stato costruito su un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, sismico e cimiteriale, motivo per il quale sono stati denunciati all’autorità giudiziaria anche i due proprietari del manufatto, una coppia ottantenne di San Gregorio.