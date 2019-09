I carabinieri sequestrano una cava abusiva | Video

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Catania, hanno sequestrato ad Acate, in provincia di Ragusa, una cava abusiva impianto di frantumazione, un escavatore, una pala meccanica ed un autocarro utilizzati per i lavori. La scoperta della cava di sabbia di 5mila metri quadrati è stata possibile grazie ai pattugliamenti del 12esimo nucleo elicotteri carabinieri di Catania che, con il monitoraggio aereo, hanno individuato il sito che estraeva materiale senza nessuna autorizzazione e in spregio di tutte le normative di tutela ambientale, comprese anche quelle connesse alla sicurezza dei lavoratori. Il titolare dell’azienda, un 45enne del posto, è risultato recidivo. Appena un mese fa aveva subito un analogo sequestro di un’altra cava abusiva sita in una zona poco distante. È stato nuovamente deferito in stato di libertà alla procura di Ragusa, con la contestazione di violazioni penali relative alla mancanza dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l’impianto abusivo di vagliatura del materiale, all’omessa denuncia dell’inizio dei lavori alle competenti autorità, ed alla mancata nomina del direttore dei lavori prevista dalla legge sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Con questa salgono a sette, da parte del Noe Carabinieri di Catania, le attività di cave abusive o irregolarmente condotte sequestrate o sanzionate nel territorio dei comuni Vittoria, Comiso, Acate e Chiaramonte Gulfi, tutte dislocate in provincia di Ragusa, nel corso degli ultimi cinque mesi.