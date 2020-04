Maxi sequestro di oltre 1 milione di euro alla "Serenissima Vigilanza"

I finanzieri del comando provinciale etneo hanno eseguito un sequestro, per un valore di oltre 1 milione di euro di disponibilità finanziarie e immobiliari, all’imprenditore Gaetano Debole, socio e rappresentante legale della "Serenessima Vigilanza". La società, con sede a Catania, attiva nei servizi di vigilanza privata avrebbe prodotto dichiarazioni fraudolente mediante fatture per operazioni inesistenti e avrebbe omesso il versamento dell'Iva.



Il provvedimento giudiziario trae origine da un’approfondita attività di verifica fiscale condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania avente ad oggetto i periodi di imposta dal 2014 fino al 2018, in ragione della sarebbero innumerevoli irregolarità e condotte penalmente rilevanti ascrivibili al rappresentante legale. La società,

infatti, per l’anno d’imposta 2015, ha eliminato, arbitrariamente e senza motivazione dal bilancio societario, un debito Iva mediante l’imputazione di un credito fittizio, producendo una dichiarazione falsa ed omettendo di

dichiarare l’imposta a debito per circa 400 mila euro. Nel corso del 2016, invece, ha inserito nella dichiarazione dei redditi elementi passivi fittizi per oltre 500 mila euro tramite l’emissione di fasulle note di credito. Tali note di

variazione, giustificate come operazioni di storno per errate fatturazioni, non sono state supportate dal contribuente attraverso la presentazione di idonea documentazione. Infine, per l’anno di imposta 2017, la società non ha versato, entro i termini previsti, un’imposta sul valore aggiunto per oltre 600 mila euro.

Così sono stati sottoposti a sequestro, oltre alle liquidità presenti nei conti correnti ed alle altre disponibilità finanziare dell’indagato (tra le quali polizze vita per 50 mila euro), 4 immobili situati nei Comuni di Catania e Centuripe per un valore di oltre 500.000 euro e le quote di due società per un valore di 50.000 euro.