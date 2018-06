San Giorgio, sequestrati 25 chili di marijuana in una stalla

Gli agenti della questura di Catania hanno arrestato Giuseppe Antonino Lo Presti, 52 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione ed in un locale adibito a stalla in suo uso, a San Giorgio, la polizia ha trovato complessivamente 25,5 chili di marijuana. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida innanzi al gip.