Nuovi controlli anti abusivismo: sequestrati ortaggi e merce contraffatta

Negli ultimi due giorni la Polizia Municipale di Catania ha effettuato in diverse aree della città, interventi di viabilità e operazioni anti abusivismo commerciale, per garantire il rispetto delle regole e la fluidità del traffico veicolare. I servizi, effettuati con l’intervento di pattuglie del reparto viabilità e polizia commerciale, hanno interessato le zone di Viale Mario Rapisardi, Corso Sicilia e l’area ricompresa tra Corso Italia e Viale Gabriele D’Annunzio. Sono stati elevati 8 verbali ad altrettanti parcheggiatori abusivi, con sequestro del denaro contante rinvenuto in loro possesso, 5 verbali annonari e relativi sequestri di prodotti ortofrutticoli e piante, che sono stati devoluti in beneficenza.

Sequestrata anche merce contraffatta (cappelli, borselli e cinture) ai danni di un cittadino senegalese che è stato denunciato. Inoltre, è stata eseguita la chiusura di un bv&b in via Zappalà Gemelli, con relativa informativa di reato per inottemperanza all’ordine di prosecuzione attività emesso dalla Direzione comunale Attività Produttive. Confiscata infine la merce alimentare di un camion di panini in Piazza Europa, sempre in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Direzione Attività Produttive. Infine, sono stati elevati 113 verbali al Codice della Strada.