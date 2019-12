I carabinieri denunciano catering abusivo in una scuola

Nuovi controlli del nucleo anti sofisticazione dei carabinieri in tutta Italia, per salvaguardare la salute dei consumatori A Catania è stato denunciato il titolare di un esercizio di ristorazione per aver abusivamente avviato un'attività di catering presso una scuola primaria, in assenza dell'affidamento del servizio di refezione da parte del Comune.

Nel corso del controllo sono stati sequestrati 6 chili di pane, prodotti derivati dalla carne e vegetali, privi di tracciabilità e ritenuti in cattivo stato di conservazione. Erano arbitrariamente congelati in frigoriferi non sottoposti ai piani di autocontrollo alimentare. Gli alimenti erano destinati al pasto degli studenti.