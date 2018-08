Indagato per mafia custodiva armi da collezione: polizia le sequestra

Continuano a ritmo serrato anche i controlli sulla regolare detenzione delle armi, sempre a cura degli agenti del Commissariato Borgo-Ognina: sono stati ritirati 3 fucili e una pistola poiché gli eredi dei detentori, che avrebbero avuto diritto a entrarne in possesso, erano privi dei requisiti previsti dalla Legge. Il controllo presso un’abitazione del quartiere Canalicchio ha condotto gli agenti nell’abitazione di un uomo che risultava detentore di una collezione armi antiche, nello specifico 21 armi tra fucili, carabine, spade, pugnali e pistole. In realtà, la sopravvenuta misura degli arresti domiciliari irrogata all’uomo per i reati di associazione di tipo mafioso, estorsione e usura ha reso impossibile tale situazione.