Armi non denunciate: trovati pistole, un fucile e munizioni

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha indagato in stato di libertà una donna, N.D., per il reato di omessa denuncia. I fatti si sono svolti nel quartiere Picanello, dove una badante ha segnalato che la sua assistita, un’anziana donna, deteneva un’arma corta e delle munizioni. Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, dopo le dovute indagini hanno accertato che l’arma e le munizioni erano state regolarmente denunciate al momento dell’acquisto, ma che la donna aveva omesso di ripetere la prevista denuncia di detenzione a seguito di trasferimento dell’arma presso un nuovo domicilio.

Per questi motivi, l’arma è stata sequestrata penalmente e la donna è stata indagata in stato di libertà. Ancora un’altra denuncia, stavolta a carico di tale V.A per detenzione illegale di armi e munizionamento. Infatti, dopo una richiesta di rottamazione presentata dal parente di un proprietario di alcune armi, ormai in condizioni di salute molto gravi, al momento delle acquisizioni delle stesse, oltre alle armi regolarmente detenute e denunciate, presso l’abitazione del poprietario ammalato, era presente un’altra arma corta di cui non era attestata né certificata la provenienza.

Per tale motivo il predetto è stato indagato in stato di libertà per detenzione illegale di arma e munizionamento procedendo altresì al sequestro penale di quanto descritto. In fine, gli eredi di una persona defunta hanno rinvenuto un’arma corta presso il domicilio del loro congiunto defunto e, non volendola accettare in eredità, hanno formulato richiesta di rottamazione al Commissariato Borgo-Ognina e, per tale motivo, i poliziotti hanno acquisito l'arma.