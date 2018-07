Sequestro di beni per un milione di euro alla Silver Group

I finanzieri di Catania hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per oltre 1 milione di euro nei confronti della Silver Group Srl, attiva nel settore trasporto di merci su strada con sede ad Adrano, e degli amministratori Siverino Antonio, Siverino Francesco e Sangrigoli Maurizio. Sono contestate irregolarità nel pagamento delle imposte con finte vendite nei confronti dei figli a prezzi di molto inferiori a quelli stimati di mercato e l'evasione di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, realizzato mediante presentazione, per l’anno 2015, di una dichiarazione dei redditi non regolare. E' stata accertata un'evasione di Ires pari a 280.307,46 euro e di IVA pari a 223.930,83 euro.

Antonio Siverino è stato riconosciuto come il referente pricipale dell'azienda, mentre il figlio Francesco Siverino dovrà versare oltre 200 mila euro di Inps ed oltre 280 mila di Ires. Anche Maurizio Sangrigoli deve all'erario oltre 200mila euro.

La loro condotta criminale ha consentito di svuotare, nel corso di un anno, il patrimonio immobiliare di una delle società mediante cessioni eseguite in favore dei loro figli, anche minorenni e che certamente non potevano avere la disponibilità del denaro necessario per compiere tali acquisti. Oltre a questo, è emersa la mancata contabilizzazione di fatture di vendita, la doppia contabilizzazione di costi e l’imputazione di acquisti di carburante inesistenti. Le verifiche effettuate hanno consentito di ricostruire oltre un milione di euro di base imponibile sottratta a tassazione.