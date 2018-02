Sequestro di coca a San Leone, due pregiudicati in manette

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno arrestato nella flagranza il 41enne Giuseppe Ruscica e il 31enne Gianluca Sciuto, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad osservarli da lontano mentre a bordo di uno scooter Honda SH 300 facevano la spola tra la via Toscano e l’angolo tra via La Marmora ed il Corso Indipendenza dove piazzavano la droga ai vari acquirenti. L’intervento eseguito al momento opportuno ha consentito ai militari di rinvenire all’interno di un buco ricavato in un muretto di Via Toscano: 80 dosi termosaldate di “cocaina”; 2 bilancini elettronici di precisione; nonché indosso al 41enne 335 euro in contanti, considerati l’incasso per la droga precedentemente venduta.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre per gli arrestati, assolte le formalità di rito, si sono aperte le porte del carcere di Catania piazza Lanza.