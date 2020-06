Sequestro di tonno rosso al porticciolo di Ognina e al Maas

Lo scorso 14 giugno i militari della sezione operativa navale della guardia di finanza di Catania, nell’ambito di un’attività mirata al controllo sulla filiera della pesca con particolare attenzione al commercio illegale, hanno effettuato un sequestro di tonno rosso (Thunnus Thinnus) per un totale di 250 chilogrammi privo di tracciabilità. Tra i banchi del tradizionale mercatino domenicale presso il porticciolo di Ognina è stato trovto parte del prodotto ittico, privo di etichettatura e documentazione che ne attestasse la tracciabilità. Singolare invece il ritrovamento di un esemplare di 130 chilogrammi avvolto in una coperta tenuto senza il rispetto delle più elementari norme igieniche e in cattivo stato di conservazione, abilmente occultato sotto un vecchio fugone stazionante nel vicino parcheggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I finanzieri hanno dunque sottoposto a sequestro quanto complessivamente recuperato e conseguentemente sanzionato i due trasgressori possessori del pescato. All’alba di ieri i militari della sezione operativa Navale, a seguito di un accertamento presso i Mercati Agro Alimentari Sicilia (M.A.A.S.), hanno proceduto ad un ulteriore sequestro di circa 130 chili di tonno rosso. Questa volta gli operanti, percorrendo per il parcheggio vicino l’area del mercato ittico, si sono imbattuti su un carrello apparentemente abbandonato contenente 3 tranci di tonno rosso. Le informazioni avute, non hanno permesso di individuare i trasgressori. Il pescato ormai riposto in tranci nelle cassette è stato sottoposto a sequestro. L’operazione delle Fiamme Gialle etnee si inquadra nell’ambito di costanti attività svolte nell’ultimo periodo che hanno consentito di sequestrare fino ad oggi circa due tonnellate complessive di tonno sottratto al commercio illegale. Gli esemplari sequestrati dopo essere stati visionati dai veterinari dell’Asp di Catania sono stati dichiarati non destinabili al consumo umano e consegnati in discarica per la distruzione.

Gallery