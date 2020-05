I carabinieri sequestrano una discarica a Piano D'Api

I carabinieri di Acireale hanno denunciato un 33enne di Aci Catena e un 52enne di Acireale, legali rappresentanti di una società specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ubicata nella frazione Piano d’Api di Acireale in via Barbagallo. Senza avere le autorizzazioni previste dalla legge,svolgevano la loro attività su un'estensione territoriale non autorizzata, pari a circa 4.500 metri quadri di terreno battuto non impermeabilizzato, sul quale venivano scaricate anche le acque reflue industriali. I carabinieri hanno rilevato la realizzazione di diverse opere edilizie abusive. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.