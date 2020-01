La polizia trova armi e droga in un tombino della fogna

Nel corso di servizio di polizia giudiziaria messo in atto a Misterbianco in una campagna vicino ad un grosso centro commerciale, gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti una pistola calibro 7 e 65, marca Pietro Beretta Gardone, con matricola abrasa e 334 munizioni di vario calibro.

Sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati quattro involucri contenenti marijuana, per un peso complessivo di due chili circa, ed un involucro contenete 122 grammi circa di cocaina. L’arma, le munizioni e le sostanze stupefacenti sono state rinvenute all’interno di un’unica busta in plastica occultata all’interno di un tombino della rete fognaria, probabilmente in attesa di essere prelevate. Il sequestro è stato effettuato lo scorso 4 gennaio.