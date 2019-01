I cani della polizia sequestrano droga a San Giovanni Galermo

Nel pomeriggio di ieri, durante un controllo in via Capo Passero, la squadra cinofili della polizia ha rinvenuto, 2 sacchetti all’interno dei quali si trovavano, rispettivamente, 9 involucri di marijuana, per un peso complessivo lordo di circa 166 grammi e 14 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 13 grammi. La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno di una cassetta di sicurezza blindata posizionata in alto, nel sottoscala di uno stabile dove erano posizionati i contatori Enel. Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti.