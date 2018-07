Sequestrati due chili e mezzo di marijuana al villaggio Ippocampo

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un catanese di 29 anni, che aveva ben 2 chili e mezzo di marijuana in una abitazione del villaggio Ippocampo di mare, alla plaia. Dopo alcuni giorni di pedinamenti e servizi di osservazione, ieri pomeriggio i carabinieri hanno fatto irruzione in via Melissa, trovando la droga all’interno di 8 buste di plastica. C'era anche una bilancia elettronica di precisione ed il materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di sostanza stupefacente da smerciare. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.