Sequestro Eurocem, la nota del legale: "La cava non è abusiva"

In merito alla notizia pubblicata ieri 20 febbraio 2019, relativa all'operazione dei carabinieri del Noe che hanno denunciato per estrazione abusiva il titolare della Eurocem di Acireale, riceviamo e pubblichiamo la nota del legale che precisa qanto segue: "In realtà, come si evince dall’ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania in data 17 febbraio u.s., il sequestro nei confronti della società Eurocem non è affatto avvenuto per la cava abusiva ma soltanto per un’aera adibita – secondo l’accusa – a discarica abusiva. Sul punto, si segnala tra l’altro che la società Eurocem, che svolge la propria attività in modo esemplare da ben 25 anni, è in regolare possesso di tutte le autorizzazioni ambientali, dei formulari e dei registri di carico e scarico dei rifiuti e chiarirà la propria posizione dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Il sequestro delle 9 cave abusive cui si fa riferimento nelle note di stampa si riferisce ad altre società ma non ad Eurocem".