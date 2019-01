Maxi sequestro di fuochi d'artificio a Picanello e al Borgo

Nella giornata di ieri, gli agenti di polizia hanno intensificato i controlli sui botti di fine anno, con tattugliamenti nei quartieri Borgo e Picanello. Particolare rilievo assumono i controlli eseguiti in Piazza Abramo Lincoln, via Principe Nicola, Piazza Corsica, via Giacomo Leopardi , via Del Rotolo, che hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di materiale pirotecnico. Nello specifico gli agenti hanno elevato sanzioni per 7.745,00, con il sequestro di circa 12 mila articoli pirotecnici, la cui vendita è autorizzata esclusivamente ai soggetti muniti della relativa autorizzazione e comunque assolutamente vietata a minorenni.