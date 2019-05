Sequestrati giocattoli falsi alla "Fera o luni" per un valore di 15 mila euro

I finanzieri di Catania hanno sequestrato, nella zona del mercato rionale di Piazza Carlo Alberto, oltre 130 mila articoli contraffatti e ritenuti non sicuri per i consumatori. Oggetto dell'ispezione è stato un punto vendita gestito da un cittadino cinese, in cui si riforniscono numerose bancarelle della “Fera o luni” ed altri commercianti della provincia. I militari hanno sequestrato giocattoli e gadget contraffatti con noti personaggi dei cartoni animati: Spiderman, Batman, Superman, Thor, Ironman, Capitan America, Peppa Pig, L.O.L. e My Little Pony. Questi articoli, il cui valore complessivo di mercato ammonta a 15 mila euro,, non riportavano, inoltre, le indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti, relative ai materiali utilizzati ed alla composizione organolettica. Il gestore dell’esercizio commerciale è stato denunciato.