Viaggiano con due chili di marijuana in auto, presa coppia di trentenni

I carabinieri di Mascali hanno arrestato un 39enne ed un 35enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio una pattuglia, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale in una via del centro cittadino, ha imposto l’alt ad un Fiat Panda con due persone a bordo. I militari, insospettiti dall’atteggiamento irrequieto tenuto dai fermati, hanno proceduto ad una perquisizione personale e nel mezzo rinvenendo una busta contenente 2 chili di marijuana, che è stata sequestrata. Si trovano ora a piazza Lanza.