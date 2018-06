La polizia sequestra due chili di marijuana e sette grammi di coca

Nella mattinata di ieri, gli agenti delle volanti hanno sequestrato a carico di ignoti due chilogrammi di marijuana e sette grammi di cocaina. Dopo aver più volte notato un viavai sospetto di giovani che entravano ed uscivano dall’androne di un condominio in viale Moncada, a Librino, gli agenti hanno fatto irruzione per procedere ad una meticolosa ispezione dell’androne e degli altri spazi comuni condominiali. Giunti nel piano cantinato,hanno fatto accesso in alcuni locali, scoprendo la droga in una cantina. Il valore sul mercato è di circa duemila euro.