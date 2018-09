Pregiudicato arrestato con una Panda rubata e mezzo chilo di "erba"

La polizia di Stato ha arrestato il pluripregiudicato acese Carmelo Privitera, di anni 49, soggetto con numerosissimi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio. Aveva in casa circa mezzo chilogrammo di marijuana, contenuta in una unica busta in cellophane trasparente, e vario materiale utile al confezionamento. La sostanza stupefacente è stata recuperata dai poliziotti nonostante un maldestro tentativo di disfarsi della stessa da parte dell'arrestato. Una più accurata e attenta analisi di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, ha permesso di rinvenire un mazzo di chiavi identificative di un garage posto in un luogo diverso dall’abitazione, il cui immediato controllo portava alla scoperta di un’autovettura Fiat Panda Cross, di ultima generazione, rubata l’estate scorsa ad un turista francese.