Vedetta avverte i pusher, polizia sequestra oltre 300 grammi di "erba"

Durante un servizio di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo, i poliziotti hanno notato un giovane che si aggirava con fare sospetto. Dopo aver lanciato un grido di avvertimento, è entrato all’improvviso all’interno di un portone situato in via Capo Passero per tentare di dileguarsi. Gli agenti si sono subito introdotti all’interno dello stabile e dopo un sopralluogo hanno rinvenuto occultata sopra il tetto dell’ascensore circa 315 gr di marijuana suddivisa in piccole dosi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata carico di ignoti.