La polizia sequestra 120 grammi di marijuana in viale Nitta

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Librino hanno eseguito una perquisizione in viale Nitta 12, dopo aver osservato un fuggi fuggi generale di giovani lì presenti. In corrispondenza del quarto piano, dietro una porta tagliafuoco, sono state rinvenute due buste di cellophane contenenti della marijuana. Si tratta di involucri preconfezionati da 10 grammi e da 2 grammi, per complessivi 120 grammi circa di droga, chiaro sintomo dell’esistenza di un collaudato punto di smercio illegale.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico d’ignoti, avviando le rituali indagini per l’attribuzione della responsabilità penale per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.