Nuovo sequestro di merce contraffatta in piazza Carlo Alberto

Ancora un'operazione di contrasto all'abusivismo e alla contraffazione in piazza Carlo Alberto. Quattro pattuglie della polizia municipale, con la collaborazione di una squadra della polizia di Stato, sono intervenute nell'area dello storico mercato catanese. dove sono stati effettuati tre sequestri di grossi quantitativi di merce taroccata, in particolare scarpe, giubbotti, jeans. Per questa ragione sono state redatte anche le informative di reato per l’autorità giudiziaria. L'operazione, diretta dal responsabile del reparto annona della polizia locale su direttiva del comando di polizia municipale, rientra nell'ambito dell'incremento delle attività di controllo promosse dal sindaco, dal questore e dal prefetto e realizzate in sinergia tra le forze dell'ordine per incidere sempre più efficacemente sul fenomeno della contraffazione.