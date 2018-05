Sequestrati 200 chili di pesce a due ambulanti in viale Mario Rapisardi

La polizia di Nesima ha sequestrato oltre 200 chili di pesce in pessimo stato di conservazione a due venditori ambulanti, installatisi lungo il viale Mario Rapisardi. Gli agenti hanno potuto verificare che – sebbene il pescato fosse di giornata – l'esposizione al sole senza refrigerazione e la condizione di scarsa igiene hanno reso il pesce non più idoneo al consumo umano. Tutta la merce è stata sequestrata e distrutta. Un ulteriore rilievo ha riguardato l’ utilizzo, da parte dei due commercianti, della licenza che, sebbene permettesse di esercitare la vendita ambulante, è stata sfruttata per un esercizio di vendita “a sede fissa”.