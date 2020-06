Posti barca abusivi ad Ognina, scatta il sequestro della finanza

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un importante intervento nel settore delle “concessioni demaniali” all’interno del porto di Ognina, accertando come una porzione di banchina e di specchio acqueo di circa 200 metri quadri fossero stati predisposti per effettuare noleggio posti barca senza alcuna concessione amministrativa.

I militari della sezione navale sono intervenuti presso il “Pontile la bambina”, dedicato alla Madonna di Ognina, per eseguire rilievi e verifiche in ordine all’ipotesi di reato di "abusiva occupazione di superficie demaniale marittima". Il presunto responsabile dell'illecito aveva avviato l’attività di noleggio posti barche per il solo periodo estivo, con il previsto pagamento del canone mensile, senza avere ottenuto le dovute concessioni demaniali e autorizzazioni per gli spazi occupati sia a terra e sia per lo specchio acqueo utilizzato, n’è stato possibile rilevare la comunicazione d’inizio attività. Nel corso dell’intervento, i finanzieri hanno sequestrato tutto il materiale utilizzato per avviare l’attività (ombrellone, tavolo, sedie, bidoni per il rifornimento di carburante e una lampada a led per agevolare le operazioni in notturna) e la porzione di specchio acqueo e spazi occupati a terra abusivamente. Il gestore dell’attività espletata sul pontile è stato denunciato per il reato di abusiva occupazione di superfice demaniale marittima.