Denunciato un commerciante cinese di Misterbianco con prodotti falsi

I finanzieri etnei hanno sottoposto a sequestro, nella zona industriale di Misterbianco, oltre 4,6 milioni di articoli cinesi contraffatti, non in regola con le leggi italiane sul commercio. Sono molti accessori d’abbigliamento, tra cui cappelli, borse, pochette e cinture riproducenti i marchi e loghi contraffatti di diverse griffes: Gucci, Valentino, Louis Vuitton, Versace, New York Yankees e Burberry ed altri prodotti di vestiario che, sebbene di origine asiatica, riportavano in maniera illegale la dicitura made in Italy. Inoltre sono stati sequestrati amministrativamente numerosi prodotti di bigiotteria totalmente privi delle indicazioni che la vigente legislazione pone a tutela della salute del consumatore. Al termine delle attività, l’imprenditore cinese è stato denunciato alla Procura etnea per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti contraffatti e segnalato alla locale Camera di Commercio.